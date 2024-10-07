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На Западе сообщили о планах Киева по сдаче территорий Москве. Что Украина захотела взамен?

На Западе сообщили о планах Киева по сдаче территорий Москве. Что Украина захотела взамен?

FT: в Киеве обсуждают сдачу украинских территорий РФ в обмен на членство в НАТО Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, сообщает британская газета Financial Times (FT).

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