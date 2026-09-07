Oh Look, Yet Another Church Up In Flames. Authored by Steve Watson via Modernity News, Another week, another historic church reduced to smoke, rubble.
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