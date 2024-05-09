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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт об изменениях в роли в связи с травмой О Джи Ануноби: «Я в любом случае играю 48 минут. Ни хрена не изменилось»

Форвард «Никс» отыграл 28 минут во второй встрече с «Индианой» и не смог закончить матч. Защитника Джоша Харта спросили об изменениях, которые коснутся его в связи с травмой Ануноби.

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