Почти все взрослые барнаульцы хотят, чтобы им помогали родители

А пятая часть жителей уверена, что взрослые дети должны жить с родителями В Барнауле 78% жителей уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии