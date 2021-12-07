Главный итог: встреча Путина и Байдена завершилась неожиданным поворотом для Киева

Еще не успела закончиться онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали «сигнальчики» – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае «вторжения» РФ.