Факты Дня

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Главный итог: встреча Путина и Байдена завершилась неожиданным поворотом для Киева

Еще не успела закончиться онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали «сигнальчики» – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае «вторжения» РФ.

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