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Царьград

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Латвийский беспилотник патрулировал границу с Белоруссией 2 часа

Латвийский беспилотник патрулировал границу с Белоруссией 2 часа

Латвийский беспилотник Penguin C UAS патрулирует границу с Белоруссией в течение более двух часов. По данным Flightradar24, дрон летает на высоте до 1,2 км, находясь неподалеку от Даугавпилса.

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