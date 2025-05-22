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В Германии назвали новый пакет санкций против РФ сумасшествием

В Германии назвали новый пакет санкций против РФ сумасшествием

Глава немецкой национал-социалистической партии Сара Вагенкнехт, предложила задуматься, а так ли сильно нужны антироссийские ограничения, сейчас, когда усиленными темпами налаживаются экономические отношения России и США.

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Комментарии
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Grandad
Кем только не называли Сару Вагенкнехт, но главой национал-социалистов впервые! Национал-социалисты (нацисты) были при Гитлере и он входил в эту партию!
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