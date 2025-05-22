Глава немецкой национал-социалистической партии Сара Вагенкнехт, предложила задуматься, а так ли сильно нужны антироссийские ограничения, сейчас, когда усиленными темпами налаживаются экономические отношения России и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии