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Царьград

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Удалили не то, что нужно. В Киргизии девочка погибла из-за неверного диагноза врачей в платной клинике

Удалили не то, что нужно. В Киргизии девочка погибла из-за неверного диагноза врачей в платной клинике

В Бишкеке 15-летняя девочка стала жертвой ошибки врача частной клиники: ей удалили здоровую ткань молочной железы, посчитав за рак.

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