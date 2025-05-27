Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

У самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось потомство. Несколько котят уже немного подросли и делают первые вылазки из своего домика на прогулки под пристальным наблюдением мамы, передает РИА Новости.

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