Маршрут на Восток. Как работают транспортные компании в условиях новой логистики

Эксперт рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться транспортникам и как можно решить ситуацию В последние полтора-два года российский бизнес часто говорит о проблемах в логистике: цепочки поставок и условия доставки значительно изменились, нередки ситуации задержки товаров.
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