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Фил Донахью, легендарный американский телеведущий, скончался в возрасте 88 лет

Фил Донахью, легендарный американский телеведущий, скончался в возрасте 88 лет

Известный американский телеведущий и журналист Фил Донахью, который вместе с Владимиром Познером провел ряд исторических телемостов между СССР и США, скончался дома в окружении своей семьи в возрасте 88 лет.

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