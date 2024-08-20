Фил Донахью, легендарный американский телеведущий, скончался в возрасте 88 лет

Известный американский телеведущий и журналист Фил Донахью, который вместе с Владимиром Познером провел ряд исторических телемостов между СССР и США, скончался дома в окружении своей семьи в возрасте 88 лет.
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