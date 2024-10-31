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Царьград

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Небензя пригласил постпреда Британии при ООН Вудворд посетить "обедневшую Россию"

Небензя пригласил постпреда Британии при ООН Вудворд посетить "обедневшую Россию"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оригинально отреагировал на заявление своей британской коллеги Барбары Вудворд об "impoverished Russia" (impoverished — обедневшая с англ).

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