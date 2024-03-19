В приграничном Грайвороне описали обстрелы словами «город — сплошные руины»

Жители Грайворона «Ленте.ру»: в городе из-за обстрелов нет света, тепла и связи Ситуацию в приграничном Грайвороне Белгородской области, который за последние дни множество раз подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), описали фразой «город — сплошные руины».