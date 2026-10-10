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Культуромания

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В Тотьме открылся детский музейный центр «Навигация»

В Тотьме открылся детский музейный центр «Навигация»

В начале октября на втором этаже музейно-выставочного центра «На Большой Садовой» Тотемского музейного объединения торжественно открылся детский культурно-просветительский центр «Навигация», созданный по национальному проекту «Семья».

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