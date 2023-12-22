Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор

И

Ира

От этой шоблы ничего другого и ждать не приходится. Это внутренние враги России, играющие на нервах россиян, развращающие наших детей, порочащие русских людей, отрицающие человеческую нравственность, культуру и элементарные приличия. Их невозможно исправить, взывать к их совести бесполезно: ее у них нет. Это продажные черти, и гореть им всем в аду. Только очень больно и стыдно за них перед нашими героическими ребятами на СВО! Парни жизни свои кладут за Россию, а эти гнилые содомиты бесстыже трясут причиндалами перед всем миром в надежде на лайки и одобрение таких же мразей, как сами. Неужели действительно ждать наших солдат с фронта, чтобы они решали ещё и эту страшную проблему?!?!