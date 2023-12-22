Немолодая дама в нижнем белье, в компании гермафродита Это звезды российской эстрады. "Звездами" известных и знаменитых людей называют потому, что они ведут за собой.
Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор
Комментарии
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Надежда
https://www.gazeta.ru/social/2023/12/22/18045553.shtml?ysclid=lqgzwmo2f2171396544
Последствия вечеринки Ивлеевой: Киркорова и Билана просят вырезать из новогодних «огоньков» - Газета.Ru
Газета.Ru
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54 мин.
Светлана Путря
Из-за этих мразей придется не смотреть ни первый канал, ни Россию 1, если эти морды будут там мелькать!!!
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28 мин.
И
Ира
От этой шоблы ничего другого и ждать не приходится. Это внутренние враги России, играющие на нервах россиян, развращающие наших детей, порочащие русских людей, отрицающие человеческую нравственность, культуру и элементарные приличия. Их невозможно исправить, взывать к их совести бесполезно: ее у них нет. Это продажные черти, и гореть им всем в аду. Только очень больно и стыдно за них перед нашими героическими ребятами на СВО! Парни жизни свои кладут за Россию, а эти гнилые содомиты бесстыже трясут причиндалами перед всем миром в надежде на лайки и одобрение таких же мразей, как сами. Неужели действительно ждать наших солдат с фронта, чтобы они решали ещё и эту страшную проблему?!?!
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24 мин.
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