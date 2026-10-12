Полиция и школы Казани объединяют усилия в профилактике правонарушений среди подростков

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Казани приняла участие на совещании с заместителями руководителей образовательных учреждений Казани.
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