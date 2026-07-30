В Пермском крае сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято почти 14,5 кг наркосодержащих растений и порядка 1 кг наркотиков в ходе первого этапа операции «Мак-2026»

На территории Пермского края прошел первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026», направленный на предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.