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«Выводы я сделала»: Ида Галич призналась, что сильно ошиблась в Кате Гордон

«Выводы я сделала»: Ида Галич призналась, что сильно ошиблась в Кате Гордон

На новом телевизионном шоу, собравшем десятки российских звёзд, разгорелся серьёзный конфликт между блогершей Идой Галич и юристом Катей Гордон.

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