Единственный брак или череда разводов: как сложилась личная жизнь звезд российских сериалов

На экране сюжетные линии часто подчиняются простым правилам, но реальная жизнь за пределами съемочной площадки оказывается гораздо сложнее любых сценариев.
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