Руководитель строительной организации из Нижнего Новгорода получил три года условного срока за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 124,4 млн рублей.
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