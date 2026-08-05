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В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов

В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов

Транспорт последует по другой схеме движения 14, 18 и 20 августа В Алтайском крае временно изменится расписание некоторых пригородных поездов 14, 18 и 20 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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