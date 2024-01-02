Минобороны сделало заявление из-за схода боеприпаса над Петропавловкой

Военное ведомство заявило, что обстоятельства схода боеприпаса расследуютсяРИА Новости со ссылкой на Минобороны России пишут о том, что сегодня утром над населённым пунктом Петропавловка произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии