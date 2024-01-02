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Царьград

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Минобороны сделало заявление из-за схода боеприпаса над Петропавловкой

Минобороны сделало заявление из-за схода боеприпаса над Петропавловкой

Военное ведомство заявило, что обстоятельства схода боеприпаса расследуютсяРИА Новости со ссылкой на Минобороны России пишут о том, что сегодня утром над населённым пунктом Петропавловка произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.

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