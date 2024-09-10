Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

Галина Чужая

Как-то уже задолбало это "око за око" Они летают у нас в стране как хотят и куда хотят😡😡😡 И ведь 100 процентов эти дроны наши местные!! Или что получается, что дроны до Москвы 1,5 тыс км летят и никто ни ухом ни рылом?? Тогда это вообще... даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть! Может хватит либеральничать - Киев уже должен в руинах лежать, а мы всё ниZZZя, ка бы западные глашатаи не обвинили нас в нечеловечности!! Получается, что им можно всё, а русские обязаны терпеть и харьки с лица стирать и улыбаться с извинениями!😡😡😡😡