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Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

Минувшей ночью Украина предприняла масштабную атаку против ряда регионов РФ, включая столичный. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Минобороны РФ и представители власти на местах.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
Путин говорил-&quot;мы еще всерьез не начали&quot;  Когда же мы дождемся начала?
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18 час.
Александр Александров
А стОит ли распространять перепечатки с бандеровских сайтов? Или всё просто... Автор из Жмеринки клавиши давит?
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17 час.
Галина Чужая
Как-то уже задолбало это &quot;око за око&quot; Они летают у нас в стране как хотят и куда хотят😡😡😡  И ведь 100 процентов  эти дроны наши местные!!  Или что получается, что дроны до Москвы 1,5 тыс км летят и никто ни ухом ни рылом?? Тогда это вообще... даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть!  Может хватит либеральничать - Киев уже должен в руинах лежать, а мы всё ниZZZя, ка бы   западные  глашатаи  не обвинили нас в нечеловечности!!  Получается, что им можно всё, а русские обязаны терпеть и   харьки с лица стирать и  улыбаться с извинениями!😡😡😡😡
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17 час.

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