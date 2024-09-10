Минувшей ночью Украина предприняла масштабную атаку против ряда регионов РФ, включая столичный. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Минобороны РФ и представители власти на местах.
Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию
Комментарии
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Владимир Фоминых
Путин говорил-"мы еще всерьез не начали" Когда же мы дождемся начала?
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18 час.
Александр Александров
А стОит ли распространять перепечатки с бандеровских сайтов? Или всё просто... Автор из Жмеринки клавиши давит?
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17 час.
Галина Чужая
Как-то уже задолбало это "око за око" Они летают у нас в стране как хотят и куда хотят😡😡😡 И ведь 100 процентов эти дроны наши местные!! Или что получается, что дроны до Москвы 1,5 тыс км летят и никто ни ухом ни рылом?? Тогда это вообще... даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть! Может хватит либеральничать - Киев уже должен в руинах лежать, а мы всё ниZZZя, ка бы западные глашатаи не обвинили нас в нечеловечности!! Получается, что им можно всё, а русские обязаны терпеть и харьки с лица стирать и улыбаться с извинениями!😡😡😡😡
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17 час.
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