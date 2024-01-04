Тихим расходом: экономисты спрогнозировали рост ВВП на 1,2% в 2024 году

В 2024-м ВВП России может вырасти на 1,2%, показал консенсус-прогноз «Известий». Восстановительный импульс в наступившем году ослабнет, поэтому экономика будет увеличиваться значительно медленнее, чем в 2023-м, по итогам которого ожидается +3,5%.
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