Тихим расходом: экономисты спрогнозировали рост ВВП на 1,2% в 2024 году

В 2024-м ВВП России может вырасти на 1,2%, показал консенсус-прогноз «Известий». Восстановительный импульс в наступившем году ослабнет, поэтому экономика будет увеличиваться значительно медленнее, чем в 2023-м, по итогам которого ожидается +3,5%.