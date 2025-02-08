Прогноз магнитных бурь на неделю с 10 по 16 февраля 2025 года: как солнечная активность повлияет на Землю? Ирина ВальковаВ феврале 2025 года наша планета будет находиться под влиянием изменчивой солнечной активности, что может привести к кратковременным магнитным бурям.
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