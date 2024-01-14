Метро можно оплатить СБП. Система запущена в тестовом режиме

Введен тестовый режим работы системы быстрой оплаты проезда в Московском метрополитене и МЦКС 11 января московские пассажиры могут воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) для оплаты проезда в открытом тестовом режиме на всех турникетах Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).
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