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РЭО и Плехановский университет объявили набор на новый поток программ ДПО

РЭО и Плехановский университет объявили набор на новый поток программ ДПО

Программы повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», разработанные Российским экологическим оператором, начнутся 12 и 13 февраля в Российском экономическом университете имени Г.

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