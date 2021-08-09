Дай лапку

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Очень ищем передержку или сразу дом!

Очень ищем передержку или сразу дом!

Санкт-Петербург и ЛО!Чудесный белоснежный мальчик недавно появился в одном из дворов на Индустриальном пр.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Инна Третьякова
Красавец!
Мюмзик
РЕПОСТ!
techno_unionmailru Петрова
Репост, бедные коты Питера. Я в своем городе вожу в машине корм для собак и кошек, одноразовые тарелки,как кого вижу бездомного, так сразу кормлю. Все за собой убираю.
нина ромашкина
Красавец-мальчишка, для тебя должны обязательно найтись добрые люди! Репост!
Халикова Эля
Какой красивый Снежочек! Скорее стать ему сыночком для любящих Папы, Мамы! Репост!
алиса кабанова
Красивый котец

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