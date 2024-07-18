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Кадровый вопрос, часть I: зачем недвижимому бизнесу школьники

Кадровый вопрос, часть I: зачем недвижимому бизнесу школьники

Сегодня строительство входит в топ-5 отраслей с самой высокой нехваткой кадров. В поисках ответа на кадровый вопрос игроки рынка недвижимости отправляются в колледжи и школыНедавно заместитель председателя правительства Хабаровского края по строительству Керим Сунгуров, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, президент АСРО «РОС «Союз», член совета НОСТРОЙ Светлана Дианова, ректоры вузов и директора школ подписали соглашение об открытии в хабаровских школах и лицеях инженерных классов.

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