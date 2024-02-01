На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Для строительства моста проектом предусмотрено более 4,5 тысячи кубометров бетона На мосту через реку Битцу, строящемся на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», завершено устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты.