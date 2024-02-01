Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Ахххтор - очередная жертва ЕГЭ: ему, болезному, не ведомо, что аббревиатура должна расшифровываться. Что означает ТиН...Александр Козлов:...
  • Валерий Ребров
    Ремонт путей это хорошо,но почему отменяю электрички в утреннии часы,после 5 утра,например подольск- нахабино которые...На МЦД-2 вновь из...
  • sergeu
    Это удобно Лискутову и его компании, а удобно ли это людям? Это их не волнует, И так по все Москве.Остановки определя...Для двух маршруто...

На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Для строительства моста проектом предусмотрено более 4,5 тысячи кубометров бетона На мосту через реку Битцу, строящемся на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», завершено устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх