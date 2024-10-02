ФАС жестко раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов

Отдельные положения законопроекта Минэкономразвития РФ «О платформенной экономике в Российской Федерации» могут привести к навязыванию цифровыми платформами невыгодных условий для контрагентов, невозможности пассажиров «надлежащим образом пользоваться услугами такси», а также к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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