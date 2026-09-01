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Иркутск Сегодня

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Иркутская школа №30 получила имя героя погибшего на СВО, который в ней учился и работал

В День знаний в школе №30 мкр-на Ново-Ленино Иркутска произошло событие, которое здесь будут помнить всегда: учебному заведению официально присвоили имя выпускника, кавалера ордена Мужества Ильи Левкодимова.

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