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«Аризона» обменяла в «Тампу» Райли Нэша, которого в январе забрала с драфта отказов «Лайтнинг»

«Аризона» обменяла в «Тампу» Райли Нэша. Размер компенсации будет определен позже.  В январе «Койотис» забрали 32-летнего нападающего с драфта отказов «Лайтнинг».

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