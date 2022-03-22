«Аризона» обменяла в «Тампу» Райли Нэша, которого в январе забрала с драфта отказов «Лайтнинг»

«Аризона» обменяла в «Тампу» Райли Нэша. Размер компенсации будет определен позже. В январе «Койотис» забрали 32-летнего нападающего с драфта отказов «Лайтнинг».
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