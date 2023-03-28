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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 марта 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1074= "Божественная монархия не может состояться до тех пор, пока мы не достигнем совершенства" =Быть в Духовном Единстве друг с другом и Первотворцом - это и есть Высшая Духовная практика! = В обращении с ребёнком всегда придерживайтесь лучших манер: предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих =Все ваши состояния счастья или страдания, в Небесах или в аду, – это результаты ваших мыслей = Всё зависит от того, как и с какими мыслями человек живёт - такая и будет энергетика, восприятие, здоровье ="В условиях нехватки данных наш мозг придумывает сам себе врагов, картину Мира, Бога и мнения других людей" = Доверие – это внутренняя готовность справиться с последствиями своей открытости.

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