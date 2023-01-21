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Инженерные подразделения ЦВО в свой профессиональный праздник проводят разминирование маршрутов движения военной техники в зоне СВО

Инженерные подразделения ЦВО в свой профессиональный праздник проводят разминирование маршрутов движения военной техники в зоне СВО

Инженеры-разведчики также выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

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