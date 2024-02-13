Новый тест по микробиоте почти в два раза точнее определяет первые признаки рака кишечника

Анализ микробиоты (фекальных образцов) давно используется в качестве инструмента первичной диагностики, после которой может быть назначено проведение колоноскопии для оценки наличия в кишечнике полипов или очага рака.
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