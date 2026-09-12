Председатель совета директоров московского «Динамо»: «Нужно продолжать выпускать молодых футболистов»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил, что гол полузащитника Виктора Окишора доказывает, что клубу нужно использовать молодых футболистов.
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