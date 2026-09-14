УП: генпрокурор Украины Кравченко уехал в Париж на пять дней

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отправился в командировку Париж на пять дней. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на копию приказа генерального прокурора от 13 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым