От космоса к доставке: почему российские подростки выбирают карьеру курьера вместо мечты о космонавтике? Юлия ЧелкановаНедавний социологический опрос выявил интересную тенденцию: многие подростки в России не стремятся к традиционным престижным профессиям, таким как космонавты или врачи, а предпочитают более простые и доступные варианты — курьеров и барменов.