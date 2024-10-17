От космоса к доставке: почему российские подростки выбирают карьеру курьера вместо мечты о космонавтике? Юлия ЧелкановаНедавний социологический опрос выявил интересную тенденцию: многие подростки в России не стремятся к традиционным престижным профессиям, таким как космонавты или врачи, а предпочитают более простые и доступные варианты — курьеров и барменов.
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