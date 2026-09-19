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Газета.ру

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Cын Курбана Омарова Омар провел два дня в реанимации после инсульта

Cын Курбана Омарова Омар провел два дня в реанимации после инсульта

Сын Курбана Омарова — 18-летний Омар — попал в больницу после инсульта. Об этом сообщает Super.ru.Бизнесмен рассказал изданию, что два дня юноша провел в реанимации, но сейчас его состояние стабилизировалось.

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