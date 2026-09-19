Cын Курбана Омарова Омар провел два дня в реанимации после инсульта

Сын Курбана Омарова — 18-летний Омар — попал в больницу после инсульта. Об этом сообщает Super.ru.Бизнесмен рассказал изданию, что два дня юноша провел в реанимации, но сейчас его состояние стабилизировалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приставы принудит...
- Демограф Либанова...
- Верховный муфтий ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым