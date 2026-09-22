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ИА Регнум

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Москвича лишили водительских прав на полгода из-за «жирных» номеров

Москвича лишили водительских прав на полгода из-за «жирных» номеров

Москвича лишили водительских прав на шесть месяцев из-за так называемых «жирных» автомобильных номеров с нестандартным начертанием символов.

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