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Энциклопедия Техники

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Исповедь скептика: что на самом деле скрывается за шведским логотипом ASKO сегодня

Исповедь скептика: что на самом деле скрывается за шведским логотипом ASKO сегодня

Признаюсь честно, я всегда относилась к громким именам с изрядной долей здорового цинизма. Когда речь заходит о премиальной бытовой технике, наш мозг часто дорисовывает картинку безупречного качества, основанную на историях двадцатилетней давности.

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