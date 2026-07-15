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Мойка78.ру Новости СПб

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Лето вернулось в Петербург

Лето вернулось в Петербург. 🔹И не на один день. Как минимум до конца недели город будет заливать.

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