Лето вернулось в Петербург. 🔹И не на один день. Как минимум до конца недели город будет заливать.
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Лето вернулось в Петербург. 🔹И не на один день. Как минимум до конца недели город будет заливать.