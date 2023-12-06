Поисковый отряд «Штурм» нашел в Тульской области топорик-чекан Смутного времени

В районе Платоновского парка Тулы обнаружили редкое оружие Смутного времени — топорик-чекан. Артефакт передали в фонды государственного музея-заповедника «Куликово поле», сообщила пресс-служба учреждения.
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