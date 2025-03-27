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RS: названо единственное препятствие на пути мира между Россией и Украиной

RS: названо единственное препятствие на пути мира между Россией и Украиной

В настоящее время главным препятствием для мира на Украине является не Киев, а Европа. Руководство Украины просто ищет себе новых покровителей, чьи интересы совпадают с желанием киевских чиновников остаться при власти через продолжение войны.

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