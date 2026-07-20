NASA Warns Scientists Understating Worst-Case Solar-Storm Scenario As if the growing risk of a global economic disaster springing from the US-Israeli war on Iran weren't enough to worry about, researchers at NASA's Goddard Space Flight Center are warning that miscalculations and false assumptions may have resulted in an enormous underestimation of the worst-case effects of a solar storm.
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