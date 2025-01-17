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Призывал убивать русских: петербуржца осудили за поддержку Басаева и Дудаева

Призывал убивать русских: петербуржца осудили за поддержку Басаева и Дудаева

Суд отправил петербуржца в колонию за оправдание действий Басаева и Дудаева и призывы убивать русских.

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