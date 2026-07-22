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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марио Хезоня интересен многим клубам НБА, включая претендентов на Леброна (Стейн)

По информации инсайдера Марка Стейна, форвард Марио Хезоня интересен многим клубам НБА . Отмечается, что хорват входит в сферу интересов и тех клубов, которые ведут борьбу за подписание Леброна Джеймса.

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