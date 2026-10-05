Открытки с Днем учителя: советская ностальгия

Лучшие открытки ко Дню учителя в 2026 году — это, конечно же, советские, пропитанные духом детства! Отправьте их тем, кто этого действительно заслужил: завучу и классной руководительнице, физруку и географу, учительнице английского и химии.
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