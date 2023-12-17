17 декабря в Архангельской области ожидается снег и гололёд

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня днем опустится до -2,-7 градусов, местами до -12 градусовСиноптики обещают ветер южной четверти, в западных районах — западной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.